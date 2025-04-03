МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп не стал вводить таможенные пошлины против РФ и Белоруссии

Также в список Трампа не вошли Иран, Канада и Мексика.
Виктория Бокий 2025-04-03 01:23:38
© Фото: Jim LoScalzo- Pool via CNPKeystone Press Agency Globallookpress

В список стран, в отношении которых США ввели таможенные «зеркальные» пошлины, не вошли Россия и Белоруссия. Всего в список президента США Дональда Трампа вошли 185 стран.

Глава Белого дома также не ввел новые тарифы в отношении Ирана, Канады и Мексики.

Что касается Украины, то она все же попала под таможенные пошлины США. Вашингтон установил тариф в 10% на украинские товары.

Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп ввел торговые пошлины почти против всего мира. Американский лидер посчитал, что десятилетиями союзники и враги Соединенных Штатов разграбляли его страну, но после введения «зеркальных» тарифов этому пришел конец. Начиная со 2 апреля 2025 года, США будут брать с других стран те же пошлины, что они вводят против американских товаров.

#белоруссия #сша #РФ #Дональд Трамп #таможенные пошлины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 