Трамп не стал вводить таможенные пошлины против РФ и Белоруссии

В список стран, в отношении которых США ввели таможенные «зеркальные» пошлины, не вошли Россия и Белоруссия. Всего в список президента США Дональда Трампа вошли 185 стран.

Глава Белого дома также не ввел новые тарифы в отношении Ирана, Канады и Мексики.

Что касается Украины, то она все же попала под таможенные пошлины США. Вашингтон установил тариф в 10% на украинские товары.

Напомним, что 2 апреля Дональд Трамп ввел торговые пошлины почти против всего мира. Американский лидер посчитал, что десятилетиями союзники и враги Соединенных Штатов разграбляли его страну, но после введения «зеркальных» тарифов этому пришел конец. Начиная со 2 апреля 2025 года, США будут брать с других стран те же пошлины, что они вводят против американских товаров.