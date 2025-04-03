Трамп подписал новое распоряжение о пошлинах в 25% на импорт автомобилей

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому с 3 апреля появятся 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Для готовых автомобилей пошлина вступит с начала апреля, а для автозапчастей - не позднее 3 мая. Также он сообщил, что подобная мера поможет защитить «национальную безопасность».

«Импорт автомобилей и определённых автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США»,- заявили в документе, который выложили в Федеральном регистре американского правительства.

По его словам, на данный момент только половина автомобилей, которые продаются в стране, производятся в Штатах. В документе также упомянули о создании механизма по расширению списка облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений.

Американский лидер указал, что несмотря на попытки прийти к соглашению с ЕС, Японией и другими странами из-за уязвимости цепочек поставок «угроза лишь возросла». Иностранные производители продолжают получать поддержку за счет «несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики».

Ранее Трамп пообещал, что автомобили, которые произвели за пределами США, обложат таможенными сборами в размере 25 процентов.