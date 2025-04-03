МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп подписал новое распоряжение о пошлинах в 25% на импорт автомобилей

Трамп сообщил, что с 3 апреля появятся 25-процентные пошлины на импорт автомобилей и запчастей.
Дарья Ситникова 2025-04-03 02:02:24
© Фото: CNP AdMedia Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому с 3 апреля появятся 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Для готовых автомобилей пошлина вступит с начала апреля, а для автозапчастей - не позднее 3 мая. Также он сообщил, что подобная мера поможет защитить «национальную безопасность».

«Импорт автомобилей и определённых автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США»,- заявили в документе, который выложили в Федеральном регистре американского правительства.

По его словам, на данный момент только половина автомобилей, которые продаются в стране, производятся в Штатах. В документе также упомянули о создании механизма по расширению списка облагаемых товаров, чтобы избежать обхода новых ограничений.

Американский лидер указал, что несмотря на попытки прийти к соглашению с ЕС, Японией и другими странами из-за уязвимости цепочек поставок «угроза лишь возросла». Иностранные производители продолжают получать поддержку за счет «несправедливых субсидий и агрессивной промышленной политики».

Ранее Трамп пообещал, что автомобили, которые произвели за пределами США, обложат таможенными сборами в размере 25 процентов.

#Автомобили #сша #Трамп #пошлины #Автозапчасти
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 