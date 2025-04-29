Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике

Минобороны опубликовало в «Красной звезде» некролог о погибшем в результате теракта генерале Ярославе Москалике. В нем говорится, в частности, что он в ходе СВО руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба, которая ведет мониторинг обстановки в зоне ее проведения.

Военное ведомство выразило глубокое прискорбие по поводу его гибели.

«Светлая память о талантливом военачальнике, отважном офицере, верном сыне России генерал-лейтенанте Ярославе Ярославовиче Москалике навсегда сохранится в наших сердцах», - говорится в публикации.

Москалик родился 22 августа 1966 года в Ангрене Узбекской ССР. В Вооруженных силах РФ служил с 1983 года.

Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию и Военную академию Генерального штаба.

Прошел путь от командира мотострелкового взвода до заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба.

В 2002-2005 годах участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В 2015-м был привлечен к планированию военной операции в Сирии.

С 2015 по 2021 год входил в состав делегации Минобороны России в Минской контактной группе.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», Почета, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Почетной грамотой президента РФ, медалями министерства обороны РФ. Заслуженный военный специалист Российской Федерации.

Москалик погиб 25 апреля при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе. Подозреваемого в убийстве 42-летнего Игната Кузина задержали на следующий день. Он заявил, что действовал по поручению украинских спецслужб. За убийство Москалика ему должны были заплатить 18 тысяч долларов.