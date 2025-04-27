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СК: украинский агент согласился подорвать Москалика за 18 тысяч долларов

Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении теракта.
Анна Касаткина 2025-04-27 14:52:09
© Фото: ТРК «Звезда»

Агенту украинских спецслужб Игнату Кузину, который установил взрывное устройство в автомобиле рядом с домом генерал-лейтенанта Игоря Москалика, пообещали за преступление 18 тысяч долларов США. Задержанные дал признательные показания, ему предъявили обвинение в совершении теракта, сообщили в СК РФ.

С Кузиным продолжаются следственные действия. На допросе он рассказал, что его завербовали украинские спецслужбы,  в сентябре 2023 года он прибыл в Россию, проживал на территории московского региона и ожидал указаний от куратора из СБУ.

В сентябре 2024-го ему обозначили как цель теракта замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерала-лейтенанта Ярослава Москалика. Кузин поселился в подъезде жертвы и стал собирать о нем сведения, выяснять распорядок дня.  Затем купил автомобиль «Фольксваген Гольф» и за месяц до теракта припарковал его у подъезда.

Компоненты взрывного устройства, системы видеонаблюдения и контроля Кузин забрал в марте в тайнике на территории Балашихи. За преступление ему пообещали 18 тысяч долларов США.

Когда Москалик выходил из подъезда 25 апреля, машину подорвали дистанционно из Киева.

Кузин полностью признал свою вину  в совершенном преступлении. Ему предъявлены обвинения в теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

#взрыв #Теракт #убийство #СК РФ #Ярослав Москалик #игнат кузин
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