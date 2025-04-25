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В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль

Предварительно, есть погибший.
Игнат Далакян 2025-04-25 11:27:34
© Фото: ru_balashiha, Telegram © Видео: ru_balashiha, Telegram

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент случился на улице Авиаторов. По предварительным данным, погиб мужчина, который находился рядом в момент взрыва.

Очевидцы сообщают, что сначала услышали громкий хлопок, затем вспыхнул пожар. Отмечается, что машина была переведена на газ.

Автомобиль оказался полностью уничтожен. Сейчас на месте работают экстренные службы. Огонь полностью потушен, специалисты выясняют причину случившегося.

#пожар #взрыв #Автомобиль #Балашиха
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