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Агент украинских спецслужб задержан за убийство генерала Москалика

Задержанный подозреваемый в убийстве генерала Москалика оказался агент спецслужб Украины Игнат Кузин.
Игнат Далакян 2025-04-26 18:30:08
© Фото: ТРК «Звезда»

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации поймали подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Им оказался 42-летний Игнат Кузин. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве отметили, что у террориста был вид на жительство на Украине. В отношении мужчины заведено уголовное дело.

Напомним, в минувшую пятницу в результате подрыва машины погиб Ярослав Москалик. Он являлся заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предположила, что за покушением могли стоять украинские спецслужбы.

#ФСБ #убийство #Задержание #Ярослав Москалик #агент спецслужб Украины
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