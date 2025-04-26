Агент украинских спецслужб задержан за убийство генерала Москалика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации поймали подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Им оказался 42-летний Игнат Кузин. Об этом сегодня сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве отметили, что у террориста был вид на жительство на Украине. В отношении мужчины заведено уголовное дело.

Напомним, в минувшую пятницу в результате подрыва машины погиб Ярослав Москалик. Он являлся заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В тот же день официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предположила, что за покушением могли стоять украинские спецслужбы.