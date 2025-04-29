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Суд Испании проверит, стал ли саботаж причиной сбоя электроснабжения

Со слов судьи, причины случившегося еще остаются неизвестными, но кибертерроризм рассматривается как возможная причина произошедшего.
Дарья Ситникова 2025-04-29 15:22:04
© Фото: carlos sanchez imageBROKER.com Global Look Press

Суд в Испании проведет расследование, чтобы понять, было ли масштабное отключение электроэнергии в стране 28 апреля «актом саботажа». Об этом сообщается в заявлении пресс-службы Национальной судебной коллегии королевства.

«Судья Хосе Луис Калама согласился провести предварительное расследование, чтобы выяснить, могло ли вчерашнее отключение электроэнергии в системе электросетей Испании быть актом компьютерного саботажа», -говорится в заявлении.

Помимо этого, в документе указывается, что в случае признания случившегося сбоя саботажем, в соответствии с Уголовным кодексом Испании это могут квалифицировать, как «террористическое преступление».

Как заявила судья, пока что причины сбоя остаются непонятными, но кибертерроризм также «входит в число возможных» действий.

Напомним, 28 апреля в Испании и Португалии произошло массовое отключение электричества и мобильной связи. Из-за произошедшего испанские власти объявили чрезвычайное положение на фоне блэкаута. По словам некоторых жителей, местные бросились скупать продукты, магазины мгновенно опустели.

#в стране и мире #испания #расследование #электроэнергия #чрезвычайное положение #саботаж
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