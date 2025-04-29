Житель Валенсии рассказал, как опустели полки магазинов на фоне блэкаута

Энергоснабжение в Испании восстановили на 60% к утру вторника, 29 апреля, после тотального блэкаута, парализовавшего страну накануне. В многоэтажных домах отключилась подача воды. На фоне ЧП жители бросились скупать продукты, полки в магазинах мгновенно опустели.

«Самое интересное, что меня в этой ситуации, конечно, убило, - что продуктов нет. Можно зайти в кафе, и там даже есть лед с соком, и было мороженое, но мороженое было уже подтаявшее. Все магазины закрыты. Допустим, нет у вас дома ничего - и как. Мы купили на всякий случай воды, набрали ванну целую воды», - рассказал «Звезде» житель Валенсии Григорий Евдокимов.

Остановилось железнодорожное сообщение, отправка и прием самолетов. В Мадриде встало метро, и люди были вынуждены самостоятельно выбираться из тоннелей. Некоторые решили подзаработать на общей беде и продавали пауэрбанки для зарядки мобильных - за 12,5 тысяч евро.

Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Причины тотального отключения до сих пор точно не известны. Власти Испании рассматривали версии от аномальных перепадов температуры до кибератаки.

Напомним, отключение электроэнергии произошло накануне днем. На этом фоне власти Испании объявили чрезвычайное положение - все АЭС страны остались без электричества.