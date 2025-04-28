В Испании объявили чрезвычайное положение на фоне блэкаута

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране на фоне общенационального отключения электричества, передает Reuters.

«Режим чрезвычайной ситуации будет применяться в регионах, которые его запросят», - отметили в ведомстве.

Сейчас он введен в Мадриде и Андалусии. Уточняется, что все АЭС Испании остались без электричества из-за глобального блекаута.

Крупнейший за всю историю энергосбой затронул минимум пять стран - Бельгию, Андорру, Францию, Португалию и Испанию. Там остановились поезда, крупные заводы, атомные электро-станции, перестали работать светофоры, в городах Испании началась небольшая паника - люди ринулись скупать воду и хлеб.

Причинами масштабного сбоя могут быть и аномальные перепады температур и кибератаки, власти сейчас выясняют, что именно привело к отключениям. Предположительно, на полную восстановление сети может уйти неделя, писали СМИ.