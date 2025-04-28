В Испании и Португалии произошло массовое отключение электричества и мобильной связи. Об этом сообщил телеканал La Sexta.

«Электричество в сотнях предприятий и домов, включая мобильные сети, было отключено в понедельник во многих частях Испании, что вызвало абсолютную путаницу среди граждан», - прокомментировал телеканал.

Известно, что отключения также произошли в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Ла-Корунье, Севилье и других городах. Отмечается, что работа международного аэропорта Мадрид-Барахас имеет сбои из-за произошедшего. Помимо этого, сообщают о проблемном движении на дорогах из-за неработающих светофоров.

Телеканал добавил, что проблемы с электричеством также произошли на территории Португалии. Причины произошедшего неизвестны, власти и энергокомпании выясняют, из-за чего это случилось.