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Политолог сравнил отношение Макрона к России с детской обидой

Накануне президент Франции заявил о намерении усилить давление на Россию с целью достижения прекращения огня на Украине.
Лиза Губина 2025-04-29 14:30:13
© Фото: Pool, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона в отношении России напоминает детскую обиду из-за того, что Франция в вопросе мирного урегулирования на Украине «вынесена за рамки», заявил в беседе со «Звездой» политолог и публицист Юрий Самонкин.

Тем самым специалист прокомментировал заявление Макрона о намерении увеличить в ближайшую неделю давление на Россию, чтобы добиться прекращения огня на Украине.

Политолог также напомнил о том, что на встрече в Ватикане президент США Дональд Трамп «отодвинул» своего французского коллегу и провел двустороннюю беседу с Владимиром Зеленским по мирным переговорам. Подобное поведение он назвал «политической клоунадой».

«Что самое интересное, позицию Франции здесь не учитывают. Пока присутствует данный момент и продолжаются встречи Владимира Путина со спецпосланником Трампа в Москве, Европа остается за бортом переговоров», - отметил политолог.

На этом фоне Париж и Лондон пытаются сорвать мирные инициативы американской стороны, добавил Самонкин.

«Они даже соревнуются по уровню санкций, русофобии, эскалации конфликтности - кто будет первой европейской страной, которая в информационном, экономическом и крикливом смысле слова победила Россию - Франция или Великобритания», - заключил он.

Напомним, в Кремле также прокомментировали заявление Макрона, отметив, что позиция Франции подтверждает ориентацию Европы на продолжение конфликта на Украине.

#Россия #Франция #политолог #эммануэль макрон #наш эксклюзив
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