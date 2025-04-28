Макрон заявил, что давление на Россию усилится в ближайшие 10 дней

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие 8-10 дней усилится давление на Россию с целью достижения прекращения огня на Украине. Об этом он сказал в интервью Paris Match.

Французский лидер надеется, что сейчас прекращение огня между Украиной и Россией как никогда близко.

«В ближайшие 8-10 дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», – сказал он.

Макрон хочет «надавить» на Россию санкциями. Он верит в то, что смог убедить в этом американцев.

«Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня»,— добавил президент Франции.

Заявления Макрона об «убеждении» американской стороны прозвучали после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане 26 апреля во время церемонии прощания с папой римским Франциском.

Напомним, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летней годовщины Великой Победы. Боевые действия будут приостановлены с 8 по 11 мая включительно.

Российская сторона также объявляла и Пасхальное перемирие, которое действовало с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. В это же время, по данным Минобороны России, Украина 4 900 раз нарушила режим временного прекращения огня.