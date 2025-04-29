В Кремле отметили нежелание Франции слушать заявления Путина

Во Франции «не утруждают себя тем, чтобы» обратить внимание на заявления президента России Владимира Путина, в частности, когда тот говорил о готовности Москвы к переговорам по мирному урегулированию на Украине, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению», - сказал он журналистам.

Тем самым представитель Кремля прокомментировал вчерашнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении в ближайшую неделю усилить санкционное давление на Россию с целью достижения прекращение огня на Украине.

По его словам, это подтверждает ориентацию европейских лидеров на продолжение конфликта на Украине. Песков напомнил, что в Москве не получали ответов от Киева по началу переговорного процесса, о готовности к которому президент повторял неоднократно.

В ходе беседы с журналистами Песков также отметил, что на Украине никак не отреагировали на предложение российского лидера о перемирии на 80-летие Великой Победы. Речь идет о прекращении боевых действий с 8 по 11 мая включительно.