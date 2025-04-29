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В Кремле отметили нежелание Франции слушать заявления Путина

Накануне французский президент заявил, что в ближайшие 8-10 дней усилится давление на Россию с целью достижения прекращения огня на Украине.
Лиза Губина 2025-04-29 13:50:51
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency Global Look Press

Во Франции «не утруждают себя тем, чтобы» обратить внимание на заявления президента России Владимира Путина, в частности, когда тот говорил о готовности Москвы к переговорам по мирному урегулированию на Украине, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такое ощущение, что во Франции не утруждают себя тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению», - сказал он журналистам.

Тем самым представитель Кремля прокомментировал вчерашнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении в ближайшую неделю усилить санкционное давление на Россию  с целью достижения прекращение огня на Украине.

По его словам, это подтверждает ориентацию европейских лидеров на продолжение конфликта на Украине. Песков напомнил, что в Москве не получали ответов от Киева по началу переговорного процесса, о готовности к которому президент повторял неоднократно.

В ходе беседы с журналистами Песков также отметил, что на Украине никак не отреагировали на предложение российского лидера о перемирии на 80-летие Великой Победы. Речь идет о прекращении боевых действий с 8 по 11 мая включительно.

#Россия #в стране и мире #Франция #Украина #Кремль #Дмитрий Песков #мирное урегулирование на украине
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