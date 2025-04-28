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Трамп заявил, что Зеленский просил у него оружие на встрече в Ватикане

Американский лидер подчеркнул, что подобные запросы США слышат от Украины уже на протяжении трех лет.
Виктория Бокий 2025-04-28 01:35:07
© Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский просил у него дать Украине больше оружия во время встречи в Ватикане перед похоронами папы римского. Об этом глава Белого дома рассказал журналистам.

Трамп подчеркнул, что Зеленский уже на протяжении трех лет просит у Штатов дать Киеву больше оружия.

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — отметил Дональд Трамп.

Напомним, что американский лидер обвинил Киев в развязывании конфликта с Россией. По его мнению, причиной всему – стремление Украины вступить в НАТО.

#оружие #Украина #сша #Зеленский #Киев #Дональд Трамп
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