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Кремль: реакции Киева на майское перемирие пока нет

Президент России накануне объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Великой Победы, боевые действия будут приостановлены с 8 по 11 мая включительно.
Лиза Губина 2025-04-29 11:12:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Киеве пока еще никак не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет», - приводит ТАСС его слова.

Подобное поведение говорит о том, что в европейских столицах по-прежнему выбирают ориентироваться на продолжение конфликта, добавил представитель Кремля. При этом он назвал манипуляцией нежелание киевского режима дать прямой ответ на инициативу российского президента.

Напомним, Владимир Путин накануне объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Великой Победы, боевые действия будут приостановлены с 8 по 11 мая включительно. Песков назвал подобный шаг проявлением доброй воли российского лидера.

#Россия #Украина #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #перемирие
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