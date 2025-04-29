Кремль: реакции Киева на майское перемирие пока нет

В Киеве пока еще никак не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет», - приводит ТАСС его слова.

Подобное поведение говорит о том, что в европейских столицах по-прежнему выбирают ориентироваться на продолжение конфликта, добавил представитель Кремля. При этом он назвал манипуляцией нежелание киевского режима дать прямой ответ на инициативу российского президента.

Напомним, Владимир Путин накануне объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Великой Победы, боевые действия будут приостановлены с 8 по 11 мая включительно. Песков назвал подобный шаг проявлением доброй воли российского лидера.