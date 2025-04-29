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Кремль не исключает, что Путин наградит военнослужащих КНДР

Речь идет о корейских бойцах и командирах, помогавших Вооруженным силам России освобождать Курскую область.
Тимур Шерзад 2025-04-29 11:25:29
© Фото: Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин наградит военнослужащих из Корейской Демократической Народной Республики, помогавших российским войскам освобождать Курскую область. 

«Пока мне неизвестно об этих планах, но этого нельзя исключать, конечно», - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. 

Ранее героизм корейских бойцов отметил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Также участников освобождения Курской области из КНДР поблагодарил президент России Владимир Путин.  

Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки корейских военнослужащих на полигонах в РФ. Инструкторы из Вооруженных сил России обучали бойцов из КНДР владению оружием и тактике современных боевых действий. 

#в стране и мире #КНДР #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков
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