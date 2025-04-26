Герасимов: военные КНДР показали героизм плечом к плечу с бойцами ВС РФ

Военные Корейской Народно-Демократической республики (КНДР) провялили мужество и героизм, находясь плечом к плечу с российскими бойцами в Курской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину.

«Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической республики», - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что бойцы КНДР содействовали ВС РФ в рамках договора о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами и оказали значительную помощь в разгроме ВСУ.

«Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения, показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», - отметил начальник Генштаба ВС РФ.

Кроме того, Герасимов доложил Путину о потерях боевиков в Курской области - по его словам, за время операции по освобождению ВСУ потеряли более 76 тысяч военных.