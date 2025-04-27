МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин выразил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве

Президент РФ заявил о готовности России оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия.
Игнат Далакян 2025-04-27 11:12:02
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с жертвами и разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», - говорится в сообщении.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и заявил о готовности оказать необходимое содействие в ликвидации последствий произошедшего.

Напомним, 26 апреля в иранском порту Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. По данным местных властей, к этой минуте число погибших при взрыве увеличилось до 25, пострадали 1139 человек.

#в стране и мире #взрыв #Иран #Владимир Путин #Трагедия #пострадавшие #погибшие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 