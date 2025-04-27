Путин выразил соболезнования властям Ирана после гибели людей при взрыве

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил соболезнования руководству Ирана в связи с жертвами и разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших», - говорится в сообщении.

Глава государства также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и заявил о готовности оказать необходимое содействие в ликвидации последствий произошедшего.

Напомним, 26 апреля в иранском порту Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. По данным местных властей, к этой минуте число погибших при взрыве увеличилось до 25, пострадали 1139 человек.