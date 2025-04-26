Глава МВД Ирана заявил о росте числа погибших при взрыве до 14 человек

Количество жертв взрыва в иранском порту Шахид Раджаи увеличилось до 14 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Исламской Республики Иран Искандар Момени.

По его данным, из больниц уже выписались порядка двух сотен пострадавших. Но еще около 300 человек продолжают пребывать в медучреждениях.

«К счастью, около двухсот пострадавших выписаны, а еще триста находятся в больницах. Число погибших увеличилось еще на шесть человек», - цитирует его местный телеканал SNN.

Прежде сообщалось о восьми погибших и свыше 700 пострадавших.

Напомним, инцидент со взрывом произошел утром в порту Шахид Раджаи, расположенном в северной части Ормузского пролива в провинции Хормозган и в 14,5 километра юго-западнее порта Бендер-Аббас. По предварительным данным, мог взорваться топливный бак.

По информации посольства России в исламской республике, сообщений о пострадавших среди россиян в результате взрыва не поступало.