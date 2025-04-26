МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МВД Ирана заявил о росте числа погибших при взрыве до 14 человек

Прежде говорилось о восьми погибших и примерно 700 раненых.
Марина Крижановская 2025-04-26 23:58:39
© Фото: Islamic Republic of Iran News Ag XinHua Globallookpress

Количество жертв взрыва в иранском порту Шахид Раджаи увеличилось до 14 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Исламской Республики Иран Искандар Момени.

По его данным, из больниц уже выписались порядка двух сотен пострадавших. Но еще около 300 человек продолжают пребывать в медучреждениях.

«К счастью, около двухсот пострадавших выписаны, а еще триста находятся в больницах. Число погибших увеличилось еще на шесть человек», - цитирует его местный телеканал SNN.

Прежде сообщалось о восьми погибших и свыше 700 пострадавших.

Напомним, инцидент со взрывом произошел утром в порту Шахид Раджаи, расположенном в северной части Ормузского пролива в провинции Хормозган и в 14,5 километра юго-западнее порта Бендер-Аббас. По предварительным данным, мог взорваться топливный бак.

По информации посольства России в исламской республике, сообщений о пострадавших среди россиян в результате взрыва не поступало.

#в стране и мире #Ближний Восток #Иран #Бендер-Аббас #взрыв в порту #Шахид Раджаи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 