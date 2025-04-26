Из-за взрыва в иранском порту погибли восемь человек

Число погибших в результате взрыва в иранском порту Шахид Раджаи увеличилось до восьми. Об этом заявил министр внутренних дел исламской республики Искандар Момени. По его словам, сейчас пожар вспыхнул с новой силой.

«Количество погибших в результате происшествия в порту Шахид Раджаи возросло до восьми человек», - цитирует РИА Новости слова чиновника.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва пострадали около 700 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в посольстве РФ заявили об отсутствии раненых россиянах.