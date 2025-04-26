МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Из-за взрыва в иранском порту погибли восемь человек

Сообщается, что пожар вспыхнул с новой силой.
Сергей Лебедев 2025-04-26 22:07:24
© Фото: Islamic Republic of Iran News Ag XinHua Globallookpress

Число погибших в результате взрыва в иранском порту Шахид Раджаи увеличилось до восьми. Об этом заявил министр внутренних дел исламской республики Искандар Момени. По его словам, сейчас пожар вспыхнул с новой силой.

«Количество погибших в результате происшествия в порту Шахид Раджаи возросло до восьми человек», - цитирует РИА Новости слова чиновника.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва пострадали около 700 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в посольстве РФ заявили об отсутствии раненых россиянах.

#взрыв #Иран #Порт #пострадавшие #погибшие #Шахид Раджаи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 