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Посольство РФ: данных о раненых при взрыве в порту Ирана россиянах нет

Отмечается, что все загранучреждения РФ в полной безопасности.
Сергей Лебедев 2025-04-26 18:15:08
© Фото: AryJeay, X

Информация о пострадавших россиянах в результате взрыва в иранском порту Шахид Раджаи не поступала. Об этом сообщили в посольстве РФ в исламской республике.

«Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме», - отметили в диппредставительстве.

Ранее глава службы спасения Ирана сообщил, что в результате взрыва погибли четыре человека. Еще 400 людей получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, взрыв произошел сегодня днем. Сейчас спасатели пытаются справиться с огнем.

#в стране и мире #взрыв #Иран #Порт #россияне #посольство
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