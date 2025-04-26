Посольство РФ: данных о раненых при взрыве в порту Ирана россиянах нет

Информация о пострадавших россиянах в результате взрыва в иранском порту Шахид Раджаи не поступала. Об этом сообщили в посольстве РФ в исламской республике.

«Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме», - отметили в диппредставительстве.

Ранее глава службы спасения Ирана сообщил, что в результате взрыва погибли четыре человека. Еще 400 людей получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, взрыв произошел сегодня днем. Сейчас спасатели пытаются справиться с огнем.