Число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 700

Количество пострадавших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 700 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Всех раненых направляют в пять больниц региона, где им оказывают всю необходимую помощь. Также в состоянии повышенной готовности находятся и госпитали в соседних регионах.

Помимо машин скорой помощи спасатели уже задействовали и вертолеты.

Напомним, взрыв прогремел рано утром 26 апреля. По предварительной информации взорвался бак с топливом. Взрывная волна была такой мощности, что повредила несколько зданий и автомобили на территории порта.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 400 пострадавших. По данным российского посольства в исламской республике, россиян среди раненых пока нет.