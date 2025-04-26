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Число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 700

Экстренные службы переведены в усиленный режим.
Константин Денисов 2025-04-26 19:48:05
© Фото: Islamic Republic of Iran News Ag XinHua Globallookpress

Количество пострадавших в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 700 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Всех раненых направляют в пять больниц региона, где им оказывают всю необходимую помощь. Также в состоянии повышенной готовности находятся и госпитали в соседних регионах.

Помимо машин скорой помощи спасатели уже задействовали и вертолеты.

Напомним, взрыв прогремел рано утром 26 апреля. По предварительной информации взорвался бак с топливом. Взрывная волна была такой мощности, что повредила несколько зданий и автомобили на территории порта.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 400 пострадавших. По данным российского посольства в исламской республике, россиян среди раненых пока нет.

#в стране и мире #Иран #взрывы
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