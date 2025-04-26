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Трамп прилетел в Италию на похороны папы римского Франциска

Днем ранее в Италию прибыл представитель РПЦ митрополит Волоколамский Антоний.
Анастасия Бобылева 2025-04-26 02:23:22
© Фото: IMAGO VANESSA CARVALHO Globallookpress

В Италию на похороны папы римского Франциска прилетели президент США Дональд Трамп и его жена Мелания. Об этом сам американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Только что приземлился в Риме. Удачный день в переговорах и встречах с Россией и Украиной», - заявил Трамп.

Речь идет о встрече российского президента Владимира Путина со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом, которая состоялась в Москве. Она продлилась три часа, стороны обсудили возможность прямых переговоров между РФ и Украиной.

В пятницу 25 апреля в Риме прошла церемония закрытия гроба папы римского Франциска, во время которой его лицо накрыли шелковой тканью, а тело окропили святой водой. В гроб также поместили мешок с монетами и медалями, отчеканенными во время его понтификата.

От РПЦ на похоронах папы Франциска будет присутствовать митрополит Волоколамский Антоний. Он прибыл в Рим днем ранее и встретился с послом РФ в Ватикане Иваном Солтановским.

#в стране и мире #италия #Дональд Трамп #Папа Римский Франциск #похороны
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