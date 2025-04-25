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Российский митрополит прибыл в Рим на похороны папы Франциска

Вечером четверга митрополит встретился с послом РФ в Ватикане Иваном Солтановским.
Анастасия Бобылева 2025-04-25 02:43:51
© Фото: Vatican Media Press Office Hando Keystone Press Agency Globallookpress

Митрополит Волоколамский Антоний Севрюк, председатель прилетел в Рим на похороны папы Франциска. Патриарх Кирилл благословил его на поездку, сообщили в телеграм-канале отдела.

«По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Рим. В ходе визита иерарх будет присутствовать на погребении папы Римского Франциска», - говорится в публикации.

Согласно сообщению, вечером 24 апреля митрополит уже встретился в Ватикане с российским послом Иваном Солтановским.

Папа римский Франциск умер утром в понедельник 21 апреля. Причиной его смерти, предположительно, стал инсульт. До этого понтифик долго боролся с тяжелой пневмонией и лежал в больнице, его выписали только 23 марта. В начале апреля он впервые после выписки появился на публике, посетив мессу по случаю Юбилейного года.

#в стране и мире #РПЦ #Папа Римский Франциск #похороны
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