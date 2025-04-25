Ушаков: встреча Путина с Уиткоффом сблизила позиции стран по международным вопросам

Встреча российского лидера Владимира Путина со специальным посланником американского президента Стивом Уиткоффом позволила еще больше сблизить позиции РФ и США по ряду международных вопросов. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он добавил, что обсуждалась не только Украина.

«Беседа носила конструктивный и весьма полезный характер», - отметил Ушаков.

Юрий Ушаков подчеркнул, что продуктивный российско-американский диалог на различных уровнях продолжится и дальше в активном режиме.

Напомним, встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась сегодня в Москве. Она продлилась три часа.

Около 5 часов вечера кортеж спецпосланника Дональда Трампа покинул Кремль.