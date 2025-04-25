В Риме прошла церемония закрытия гроба с телом папы Франциска перед похоронами

В соборе Святого Петра в Риме прошла церемония закрытия гроба с телом папы римского Франциска. На его лицо положили белый шелковый платок. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Обряд закрытия гроба римского понтифика состоялся вечером, в 20:00 у Алтаря Исповедания собора.

«Архиепископ Диего Равелли накрыл лицо Папы белой шелковой тканью, а кардинал-камерленго Фаррелл окропил Франциска святой водой. Затем в гроб вместе с Папой был помещен мешок с монетами и медалями, отчеканенными во время его понтификата», - сообщили в пресс-службе, ее цитирует Vatican News.

Церемонию провел Кардинал-камерленго Римско-католической церкви Кевин Фаррелл. В настоящее время он занимается административным управлением делами Святого престола, пока не выбран новый предстоятель.

Напомним, что похоронят папу римского Франциска утром в субботу, 26 апреля. Со среды и к настоящему времени около 250 тысяч человек посетили собор, чтобы проститься с понтификом.

Он скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. На его родине в Аргентине даже предложили переименовать одну из станций метро Буэнос-Айреса в «Катедраль - Папа Франциск», поскольку она находится рядом с собором, где служил скончавшийся архиерей Римско-католической церкви.