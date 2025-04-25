На встрече Путина с Уиткоффом обсуждались прямые переговоры РФ и Украины

На переговорах Путина и Уиткоффа речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Украины и России. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», - отметил помощник главы государства.

По его словам, встреча российского президента со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа продлилась три часа и имела конструктивный характер. Ушаков также отметил, что беседа позволила дополнительно сблизить позиции РФ и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась в Кремле. Российский президент лично встретил спецпосланника Трампа и поприветствовал его на английском языке.