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На встрече Путина с Уиткоффом обсуждались прямые переговоры РФ и Украины

Встреча длилась три часа и носила конструктивный характер, отметил Юрий Ушаков.
Константин Коковешников Игнат Далакян 2025-04-25 17:52:57
© Фото: Кристина Кормилицина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На переговорах Путина и Уиткоффа речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Украины и России. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», - отметил помощник главы государства.

По его словам, встреча российского президента со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа продлилась три часа и имела конструктивный характер. Ушаков также отметил, что беседа позволила дополнительно сблизить позиции РФ и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась в Кремле. Российский президент лично встретил спецпосланника Трампа и поприветствовал его на английском языке.

 

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Владимир Путин #переговоры #стив Уиткофф
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