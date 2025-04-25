Песков назвал визиты Уиткоффа в РФ челночной дипломатией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визиты спецпредставителя главы Белого дома Дональда Трампа в РФ челночной дипломатией. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это именно челночная дипломатия и посреднические услуги», – сказал Песков.

Он добавил, что такой формат общения предпочтительнее, чем телефонный разговор, поскольку только в личной беседе можно раскрыть нюансы позиции России по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Прокомментировал Песков и инцидент в подмосковной Балашихе, где взорвался автомобиль с генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом. Пресс-секретарь президента отметил возможную причастность к преступлению киевского режима и его террористическую деятельность.

Напомним, встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялась сегодня в Москве и продлилась три часа.