Папу римского выписывают из больницы

Папу римского Франциска, с февраля восстанавливающегося после двусторонней пневмонии, выпишут из римской клиники Джемелли в это воскресенье, 23 марта, сообщили в медучреждении.

«Начнем с хороших новостей, которых ждал весь мир. Завтра Папа выписывается и вернется в дом Святой Марфы (резиденцию понтифика в Ватикане - прим.ред.)», - приводит слова главы хирургического отделения больницы агентство РИА Новости.

Уже в воскресенье он появится перед публикой, сообщили в службе печати Ватикана. Его смогут увидеть в окно клиники в Риме, впервые с начала болезни.

Сейчас состояние понтифика оценивается как хорошее, на этой неделе врачи отметили прогресс на фоне курса физиотерапии и высокопоточной кислородной терапии. В начале этого месяца папа Франциск обратился к верующим в аудиозаписи.

Напомним, Папа Римский попал в больницу 14 февраля, где он провел больше месяца. Перед этим понтифик болел три недели, но не отменял запланированных мероприятий. Изначально его госпитализировали с бронхитом, но вскоре выявили двустороннюю астму, на фоне которой развилась бронхиальная астма.