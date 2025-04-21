Repubblica: причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт

Вероятной причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт. Об этом со ссылкой на источники сообщает итальянская газета La Repubblica. По ее данным, кончина понтифика не связана с респираторными проблемами, которые привели к его госпитализации в феврале.

«Вероятно, инсульт. Неизвестно, был ли он геморрагическим или нет», - сказано в публикации.

Напомним, о смерти папы римского Франциска стало известно сегодня, 21 апреля. Понтифик скончался утром, в 07.35 по местному времени, в своей резиденции в Ватикане.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни главы Римско-католической церкви выразил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что Франциск был мудрым религиозным и государственным деятелем, пользовавшимся большим международным авторитетом.

Предполагается, что похороны понтифика состоятся в течение девяти дней. На погребение, вероятно, приедет российская делегация. Об этом заявили в Русской православной церкви.