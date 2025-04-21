Кремль: Пасхальное перемирие было исключительно инициативой Путина

Идея Пасхального перемирия - это инициатива исключительно Владимира Путина, с США ничего не обсуждалось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это была именно пасхальная инициатива президента Путина», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что Кремль предоставит все данные о фактах нарушения режима прекращения огня ВСУ всем заинтересованным сторонам. При этом Дмитрий Песков заметил, что поиск путей мирного урегулирования на Украине не может проходить публично и необходимо аккуратно относиться к информационным вбросам.

Напомним, Владимир Путин объявил режим прекращения огня в честь праздника Пасхи 19 апреля. Перемирие продолжалось с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля. Боевики нарушили его более 4 900 раз, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.