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Кремль: Пасхальное перемирие было исключительно инициативой Путина

С США этот вопрос предварительно не обсуждали, сообщил Дмитрий Песков.
Тимур Шерзад 2025-04-21 12:53:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Идея Пасхального перемирия - это инициатива исключительно Владимира Путина, с США ничего не обсуждалось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это была именно пасхальная инициатива президента Путина», - подчеркнул Песков. 

Он добавил, что Кремль предоставит все данные о фактах нарушения режима прекращения огня ВСУ всем заинтересованным сторонам. При этом Дмитрий Песков заметил, что поиск путей мирного урегулирования на Украине не может проходить публично и необходимо аккуратно относиться к информационным вбросам. 

Напомним, Владимир Путин объявил режим прекращения огня в честь праздника Пасхи 19 апреля. Перемирие продолжалось с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля. Боевики нарушили его более 4 900 раз, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

#в стране и мире #Пасха #Владимир Путин #Дмитрий Песков #перемирие
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