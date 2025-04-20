Перезвон вдоль линии фронта: как Пасху встретили на передовой

Позиции объезжают священнослужители, чтобы поздравить военнослужащих с праздником, провести молебны, принести им дух Светлой Пасхи и укрепить веру.

Богослужения проходят прямо на передовой, в специально оборудованных блиндажах, практически без отрыва от боевых действий. А в Курской области, которая пострадала от оккупации ВСУ, службы прошли не только во всех действующих храмах, но даже в разрушенных террористами церквях.

Всушники не гнушались на захваченной территории ничем. Грабили не только дома мирных жителей, но прицельно расстреливали и оскверняли храмы, мешками вывозили оттуда иконы и ценную утварь. В регионе в результате действий ВСУ разрушены и повреждены более 50 культурных объектов. И пасхальные службы в этих побитых и израненных церквях Курской области сейчас самые пронзительные.

На этой неделе, до пасхального перемирия, бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, бои шли в районе Горналя и Свято-Горнальского монастыря, куда враг стянул свои последние силы после разгрома ВСУ в Гуево.

Там в подвалах обители засели несколько сотен боевиков, которые пытаются удержать свои позиции.

Церковное облачение поверх бронежилета - реалии богослужений на передовой, а еще символ единения воинских и духовных традиций. Военный священник отец Иоанн приехал к танкистам 51-й общевойсковой армии в ДНР отслужить пасхальный молебен.

Накануне Пасхи стало известно, что наши штурмовики в селе Горналь Курской области начали зачистку последнего серьезного укрепрайона ВСУ. Его террористы устроили в Горнальском Свято-Николаевском мужском монастыре. Всушники прикрывались святыней, обустроили там огневые позиции. Из-за этого монастырь оказался сильно разрушен. Но сейчас шансов у нацистов уже не осталось.

Украинские боевики оскверняют святыни везде, где бы ни находились. Это Свято-Троицкий храм в Судже. Его настоятель отец Евгений после освобождения города занимался эвакуацией мирных жителей. Сегодня первый раз зашел в свою церковь. Не иначе Господь привел.

Самое святое место в храме - престол, он в алтаре. Впервые с момента оккупации тут звучит молитва. Из храма боевики похитили самое дорогое: золотые кресты, серебряные чаши, старинные иконы, пожертвования.

Когда в Судже станет безопасно, настоятель Свято-Троицкого храма будет его восстанавливать. Работы много, но сил и веры тоже.

В этом году Страстная суббота совпала с международным субботником на местах памяти участников Великой Отечественной войны. На богослужениях вспоминали погребение Христа. На мемориалах - погибших в боях.

О Пасхе на передовой и о подготовке к Дню Победы смотрите в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».