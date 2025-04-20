ЕС открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, запрещая странам-членам посещать Россию 9 Мая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо. Это печальное и тревожное событие, мы с этим мириться не будем, с Россией таким языком разговаривать не надо», - ответил он на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что лидерство в реабилитации нацизма принадлежит брюссельской бюрократии. Он охарактеризовал ее как, «бюрократию с нацистским душком».

Лавров предположил, что такой воинственной риторикой президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и вероятный будущий канцлер ФРГ, лидер консервативного «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц таким образом хотят сделать карьеру.

«Не думаю, что это отражает позиции французского и немецкого народов. Но, видимо, эти лидеры цепляются за власть через эпатажную враждебность», - подчеркнул глава МИД.

По словам Лаврова, российская сторона «приложит все усилия», чтобы европейские страны вернулись к своим «истинным ценностям» и нацистские воззрения в них не распространялись.

Напомним, что глава дипслужбы ЕС отметила, что в объединении воспринимают всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая и пригрозила «последствиями» тем, кто приедет в российскую столицу на День Победы. Она призвала больше ездить на Украину, «чтобы продемонстрировать европейскую поддержку».

В свою очередь Зеленский пригласил представителей ЕС в Киев на «празднование» 9 Мая, чтобы показать их дипломатическую силу на фоне ежегодного Парада Победы в Москве. Официальный представитель МИД России назвала планы Зеленского на 9 Мая «театром абсурда».

Однако те, кто собирался в Москву на 9 Мая, например, словацкий премьер-министр Роберт Фицо и президент Республики Сербской Милорад Додик, заявили, что их не пугают возможные санкции ЕС из-за их визита. От своих планов