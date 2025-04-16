Захарова назвала «театром абсурда» планы Зеленского на 9 Мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на планы Владимира Зеленского пригласить европейских чиновников на празднование Дня Победы в Киев. В интервью Радио Sputnik она назвала такие намерения «театром абсурда».

«Это театр абсурда. Вот уже более 10 лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны так называемого коллективного Запада», - сказала Захарова.

Ранее газета Politico сообщала, что Зеленский пригласил лидеров ЕС в Киев на 9 мая, чтобы создать «противовес» Параду Победы, который в это время будет проходить в Москве.

В это же время в ЕС угрожают последствиями тем, кто поедет на Парад Победы в Москву. Так, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас открыто заявила, что ЕС требует от всех стран-кандидатов не присутствовать на мероприятиях, посвященных Дню Победы в российской столице.

Слова Каллас в разговоре со «Звездой» прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он подчеркнул, что такие заявления являются циничным запугиванием политиков и чиновников с призывом к ним перечеркнуть память поколений.