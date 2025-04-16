Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что на День Победы поедет в Москву. Если же какие-то памятные мероприятия будут проходить на Украине, то туда отправится делегация, например, во главе с министром иностранных дел республики.

«Если будет что-то в Киеве, если что-то будет во Львове, то туда поедет министр иностранных дел или кто-то другой», - сказал политик.

Он отметил, что не может быть в двух местах одновременно.

«Я поеду в Москву на 9 Мая, чтобы отдать дань уважения людям, погибшим при освобождении Чехословакии, чтобы выразить уважение миллионам жертв. Хотим мы или нет, но наибольший вклад в разгром нацизм внесли народы бывшего Советского Союза», - добавил Фицо.

Также премьер-министр Словакии ответил и на угрозы главы европейской дипломатии Каи Каллас.

«Мы суверенные страны! Мне не может приказывать комиссар Евросоюза», - возмутился руководитель государства.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский пригласил европейских чиновников 9 мая посетить Украину. На это уже отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она назвала идею главы киевского режима «театром абсурда».

Также высказался и председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, сборище европейских чиновников в Киеве грозит перерасти в русофобский шабаш адептов возрождения нацизма.