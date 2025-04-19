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В ООН «приняли к сведению» объявление Россией пасхального перемирия

Организация призвала к установлению прочного режима прекращения огня на Украине.
Владимир Рубанов 2025-04-19 22:44:46
© Фото: un.org

ООН «приняла к сведению» объявленное Россией пасхальное перемирие. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека организации Стефана Дюжаррика для журналистов.

Организация призвала к установлению прочного режима прекращения огня на Украине.

Президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Кремле. Прекращение огня будет действовать с 18 часов 19 апреля до 00.00 21 апреля.

Перемирие объявлено по гуманитарным соображениям. Глава государства выразил надежду, что украинская сторона последует примеру России.

Путин подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к любым агрессивным действиям со стороны противника. Президент напомнил, что Киев более 100 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам.

Генерал армии Валерий Герасимов отдал указания командующим группировками о прекращении огня с 18.00 19 апреля.

Объединенная группировка войск будет соблюдать его при взаимном соблюдении киевским режимом, сообщили в Минобороны России.

#ООН #Украина #Владимир Путин #валерий герасимов #Прекращение огня #пасхальное перемирие
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