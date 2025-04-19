МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам

Об этом президент заявил в ходе встречи в Кремле с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Лиза Губина 2025-04-19 17:01:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам. Об этом президент России сообщил в ходе встречи в Кремле с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

«Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме», - сказал российский лидер.

Напомним, на встрече президент России по гуманитарным соображениям объявил пасхальное перемирие. Оно будет длиться с 18 часов субботы, 19 апреля, до 00.00 21 апреля. По его словам, российские военнослужащие должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

Мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины был установлен на 30 дней по итогам телефонного разговора российского президента со своим американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта. Несмотря на договоренность украинская сторона продолжает наносить удары.

Только за прошедшие сутки ВСУ десять раз атаковали нашу энергетику, говорится в сегодняшней сводке Минобороны России.

#в стране и мире #ВСУ #Владимир Путин #валерий герасимов #мораторий #энергообъекты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 