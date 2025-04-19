Путин: Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам. Об этом президент России сообщил в ходе встречи в Кремле с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

«Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме», - сказал российский лидер.

Напомним, на встрече президент России по гуманитарным соображениям объявил пасхальное перемирие. Оно будет длиться с 18 часов субботы, 19 апреля, до 00.00 21 апреля. По его словам, российские военнослужащие должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

Мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины был установлен на 30 дней по итогам телефонного разговора российского президента со своим американским коллегой Дональдом Трампом 18 марта. Несмотря на договоренность украинская сторона продолжает наносить удары.

Только за прошедшие сутки ВСУ десять раз атаковали нашу энергетику, говорится в сегодняшней сводке Минобороны России.