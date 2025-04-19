CNN: Трамп готов официально признать «контроль России» над Крымом

Администрация президента США Дональда Трампа готова признать «контроль России» над Крымом, сообщает CNN со ссылкой на источник. По информации издания, этот шаг является частью предлагаемой Вашингтоном сделки по прекращению огня на Украине.

Параметры рамочного соглашения были представлены европейцам и украинцам в Париже в четверг. Его детали также передал в телефонном разговоре госсекретарь США Марко Рубио министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в публикации.

Киев пока не прокомментировал предложение США. Ранее Владимир Зеленский заявил, что не признает новые регионы РФ российскими.

Источник телеканала сообщил, что некоторые детали договоренности еще предстоит согласовать. США планируют обсудить их с европейцами и украинцами на следующей неделе в Лондоне.

Кроме того, администрация Трампа якобы планирует еще одну встречу между спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и российской стороной. Ранее его принял в Санкт-Петербурге Владимир Путин.

Предложение США якобы предусматривает прекращение огня на линии фронта. В пятницу Рубио предупредил, что американцы готовы отказаться от усилий по установлению мира на Украине, если не будет ощутимых признаков прогресса. После этого Трамп заявил, что Рубио был прав, но высока вероятность, что удастся добиться договоренности.