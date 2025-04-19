ВСУ атаковали российскую энергетику десять раз за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Белгородской области в 05:20 из-за удара БПЛА отключилась высоковольтная линия 110 кВ Белгород - Рудник. В 21:10 в селе Новая Таволжанка Шебекинского района ВСУ повредили надземный газопровод.

В Брянской области произошли атаки украинских БПЛА на несколько объектов энергоснабжения. В 09:04 и 09:05 в районе Зерново повреждены высоковольтные линии. Отключились потребители в Суземском и Севском районах.

В 09:47 в Климовском районе из-за обстрела ВСУ обесточена линия 10 кВ. В 13:31 в Светово повреждена электроподстанция 35 кВ.

В 22:02 в Некислице Севского района повреждена трансформаторная подстанция. Всего без электроснабжения остались около 510 точек.

В ДНР в 14.08 ВСУ обстреляли высоковольтную линию 110 кВ Ильич - Насосная. Там произошло отключение. В Херсонской области ВСУ обстреляли электроподстанцию 330 кВ «Каховская».

Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, констатировали в военном ведомстве.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.