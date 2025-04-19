Британия представила США проект соглашения о снижении пошлин

Великобритания представила США проект по сделке о снижении пошлин. Об этом сообщила газета Guardian.

«Британские чиновники представили американским коллегам проект сделки, который включает снижение пошлин на сталь, алюминий и автомобили. Источники говорят, что она не охватывает лекарственные препараты», - прокомментировало издание.

По информации газеты, соглашение распространяется на несколько сфер, а более широкая сделка может быть совершена позднее после разработки.

Издание утверждает, что на следующей неделе министр финансов Британии Рэйчел Ривз посетит Америку в целях обсуждения торговли с американским коллегой Скоттом Бессентом.

По данным источника, Ривз собирается продвигать положения, которые могут защитить экспорт в США британских автомобилей, стали и фармацевтики.

Ранее сообщалось, что Великобритания близка к подписанию соглашения с ЕС касаемо продовольственных и ветеринарных стандартов, а это может поставить под угрозу торговую сделку с Америкой.

Напомним, президент США Дональд Трамп в начале месяца подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Для 57 стран с 9 апреля были введены повышенные ставки, они были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретным государством. В тот же день глава Белого дома сообщил, что более 75 стран, не приняв ответные меры, запросили переговоры. После этого на 90 дней для всех, кроме Китая, начали действовать импортные пошлины в 10%.