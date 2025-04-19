МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Британия представила США проект соглашения о снижении пошлин

Великобритания готовится к снижению пошлин на сталь, алюминий и авто из США.
Дарья Ситникова 2025-04-19 02:04:45
© Фото: IMAGOZoonar.comAnna Maloverjan www.imago-images.de Global Look Press

Великобритания представила США проект по сделке о снижении пошлин. Об этом сообщила газета Guardian.

«Британские чиновники представили американским коллегам проект сделки, который включает снижение пошлин на сталь, алюминий и автомобили. Источники говорят, что она не охватывает лекарственные препараты», - прокомментировало издание.

По информации газеты, соглашение распространяется на несколько сфер, а более широкая сделка может быть совершена позднее после разработки.

Издание утверждает, что на следующей неделе министр финансов Британии Рэйчел Ривз посетит Америку в целях обсуждения торговли с американским коллегой Скоттом Бессентом.

По данным источника, Ривз собирается продвигать положения, которые могут защитить экспорт в США британских автомобилей, стали и фармацевтики.

Ранее сообщалось, что Великобритания близка к подписанию соглашения с ЕС касаемо продовольственных и ветеринарных стандартов, а это может поставить под угрозу торговую сделку с Америкой.

Напомним, президент США Дональд Трамп в начале месяца подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Для 57 стран с 9 апреля были введены повышенные ставки, они были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретным государством. В тот же день глава Белого дома сообщил, что более 75 стран, не приняв ответные меры, запросили переговоры. После этого на 90 дней для всех, кроме Китая, начали действовать импортные пошлины в 10%.

#проект #сша #Трамп #Великобритания #пошлины #сделка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 