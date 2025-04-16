Telegraph: Британия хочет заключить сделку с ЕС, чтобы помешать США

Великобритания близится к подписанию соглашения с Евросоюзом насчет продовольственных и ветеринарных стандартов, что может поставить под угрозу торговую сделку с США. Об этом сообщила британская газета Telegraph.

По их словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер близится к новому партнерству с ЕС, которое может создать угрозу в торговой сделке с Белым домом.

«Британские переговорщики близки к подписанию продовольственных и ветеринарных стандартов Брюсселя... Этот шаг, ожидаемый в следующем месяце, может закрыть доступ к американским продуктам, которые Дональд Трамп хочет продавать в Британию», - прокомментировали в сообщении.

По информации газеты, соглашение, которое могут подписать уже в мае, позволит Великобритании и ЕС свободно торговать ветеринарными товарами и продовольствием без пограничного контроля.

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж в разговоре с газетой отметил, что соглашение с ЕС сделает жизнь США «очень трудной, может быть, невозможной».

Со слов переговорщика по Brexit Дэвида Фроста, из-за сделки могут возникнуть проблемы в переговорах с Белым домом, так как Соединенные Штаты хотят получить доступ к британскому рынку продовольствия и сельского хозяйства.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка составила 10%, однако на 57 стран распространилась повышенная ставка. Она была рассчитана исходя из торгового дефицита США с конкретной страной в целях получить баланс.

Однако 9 апреля стало известно, что глава Белого дома объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и попросили о переговорах. После этого на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.