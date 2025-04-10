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Трамп приостановил пошлины для свыше 75 стран на 90 дней

Президент США Дональд Трамп отметил, что от некоторых стран, в отношении которых были введены пошлины, не последовало ответных мер.
Глеб Владовский 2025-04-10 09:13:20
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

США приостановили повышение пошлин в отношении свыше 75 стран мира на 90 суток. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период», - написал он в соцсетях.

Американский лидер уточнил, что распоряжение немедленно вступит в силу с момента оглашения. Однако он не уточнил, в отношении каких стран будет действовать этот указ.

Напомним, 9 апреля Трамп ввел пошлины для товаров из Китая на 125%. Ранее этот показатель составлял 104%. Глава государства назвал смешным тот факт, что Китай взимает с американских товаров пошлины в размере от 100% до 125%. Однако официально власти КНР объявляли о повышении пошлин для США только до 84%.

#сша #Дональд Трамп #пошлины #приостановка
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