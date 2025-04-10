Трамп приостановил пошлины для свыше 75 стран на 90 дней

США приостановили повышение пошлин в отношении свыше 75 стран мира на 90 суток. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Эти страны по моему настоятельному предложению не приняли никаких ответных мер, я санкционировал 90-дневный перерыв и существенное снижение взаимного тарифа на этот период», - написал он в соцсетях.

Американский лидер уточнил, что распоряжение немедленно вступит в силу с момента оглашения. Однако он не уточнил, в отношении каких стран будет действовать этот указ.

Напомним, 9 апреля Трамп ввел пошлины для товаров из Китая на 125%. Ранее этот показатель составлял 104%. Глава государства назвал смешным тот факт, что Китай взимает с американских товаров пошлины в размере от 100% до 125%. Однако официально власти КНР объявляли о повышении пошлин для США только до 84%.