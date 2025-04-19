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WSJ: Ford приостановил поставки ряда моделей в Китай из-за высоких пошлин

После введения Китаем ответных мер на американские импортные пошлины сборы на ввоз автомобилей в КНР выросли до 150%.
Ян Брацкий 2025-04-19 00:01:40
© Фото: Roland Scheidemann dpa Global Look Press

Американский автопроизводитель Ford приостановил поставки некоторых моделей в Китай после введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Ford Motor прекратила поставки дорогих пикапов, внедорожников и спорткаров в Китай, чтобы избежать пошлин, которые резко выросли за последние недели», - сообщает издание.

Отмечается, что после введения Китаем ответных мер сборы на ввоз автомобилей в КНР выросли до 150%. Сообщается, что поставки некоторых узлов и агрегатов, таких как двигатели и коробки передач, пока продолжаются.

Напомним, второго апреля Белый дом объявил о введении зеркальных торговых пошлин против 185 стран. Базовая ставка составила 10%, но для некоторых стран эта цифра оказалась гораздо выше. Среди них Китай.

Штаты в противостоянии с ним пошли намного дальше собственных тарифов. Вашингтон пытается убедить другие страны ограничить или свернуть экономическое сотрудничество с Пекином в обмен на снятие американских пошлин. По данным WSJ, подобные переговоры ведутся с 70 странами. Речь о запрете на поставки китайских товаров и отказ фирмам из КНР в размещении на своей территории.

Ранее Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Пекин могут выйти на общую договоренность касаемо торговли в течение трех-четырех недель.

#Китай #Экономика #Автомобили #сша #Форд #пошлины
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