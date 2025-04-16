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WSJ: США убеждают 70 стран отказаться от сотрудничества с Китаем

Таким способом США рассчитывают изолировать китайский бизнес и заставить Пекин пойти на торговые уступки.
Ян Брацкий 2025-04-16 02:41:20
© Фото: IMAGOOffenberg www.imago-images.de Global Look Press

Власти США пытаются убедить другие страны ограничить экономическое сотрудничество с Китаем в обмен на снижение американских торговых пошлин. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Чиновники США планируют использовать переговоры с более чем 70 странами, чтобы попросить их запретить Китаю поставлять товары через их страны, не допустить размещения китайских фирм на их территориях, чтобы избежать американских тарифов», - пишет издание.

Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы его торговые партнеры перестали «поглощать дешевые товары из Китая».

Одним из автором данной стратегии является глава Минфина США Скотт Бессент. Таким образом он рассчитывает ослабить экономику Китая, изолировать его бизнес и заставить пойти на уступки в торговом противостоянии со Штатами.

Накануне Бессент допустил полный разрыв экономических отношений США и КНР. С его слов, это можно предотвратить, заключив крупное торговое соглашение.

Напомним, 2 апреля глава Белого дома Дональд Трамп ввел торговые пошлины в отношении 185 стран. В списке не оказалось России, Белоруссии. Кубы и КНДР. Трамп объяснил это тем, что в отношении Москвы, Минска, Гаваны и Пхеньяна и так действуют санкции и жесткие тарифы. Кроме того, с Россией Вашингтон ведет переговоры и введение пошлин не способствует их успеху, полагают в Штатах.

#Китай #Экономика #сша #Трамп #пошлины #Тарифы #минфин
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