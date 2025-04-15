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Глава Минфина США допустил разрыв экономических отношений с Китаем

В Минфине США признали необходимость крупной договоренности с Китаем в области взаимной торговли.
Ян Брацкий 2025-04-15 01:47:28
© Фото: Fernando Gutierrez-Juarez dpa Global Look Press

Тарифная политика Вашингтона не направлена на разрыв экономических связей с Китаем, но это может произойти. Таким мнением поделился глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Это не обязательно должно случиться. Но это может произойти. В какой-то момент должна быть достигнута крупная договоренность», - сказал он в эфире телеканала Bloomberg TV.

Комментируя введение высоких пошлин на китайские товары он отметил, что никто не заинтересован в том, чтобы они оставались в силе.

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел ответные пошлины против 185 стран и территорий. Также Белый дом объявил в стране режим ЧС из-за положения в экономике.

Девятого апреля Трамп приостановил действие дополнительных пошлин на период переговоров с рядом стран. В тоже время, против Китая тарифы были повышены до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в 20%, общая пошлина на товары из КНР сегодня достигает 145%.

В Пекине действия США осудили. По мнению китайских властей, американские пошлины не соответствуют правилам международной торговли и серьезно подрывают законные интересы КНР. Китай не ограничился одними заявлениями и накануне приостановил экспорт некоторых редкоземельных металлов, особенно важных для автомобильной и аэрокосмической промышленности.

#Китай #сша #Трамп #Белый дом #пошлины #минфин
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