Трамп: США и КНР могут прийти к договоренности по торговле за 3-4 недели

Во время беседы с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут выйти на общую договоренность касаемо торговли в течение трех или четырех недель.

«Я бы думал, что в течение следующих трех-четырех недель все может быть заключено... Думаю, мы заключим сделку с Китаем. Мы заключим сделки со всеми», - приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Белого дома утверждала, что способна наложить торговые пошлины на импорт до 245% из-за активного противостояния между Штатами и Китаем. После распространения этой информации в социальных сетях Трамп прокомментировал, что это ложь. На данный момент пошлины Китая составляют 125%-ный тариф плюс 20%-ный тариф для решения кризиса с поставками запрещенных веществ.