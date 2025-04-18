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Трамп: США и КНР могут прийти к договоренности по торговле за 3-4 недели

По словам главы Белого дома, США может заключить договор с КНР по поводу торговли за 3-4 недели.
Дарья Ситникова 2025-04-18 02:27:30
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Global Look Press

Во время беседы с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин могут выйти на общую договоренность касаемо торговли в течение трех или четырех недель.

«Я бы думал, что в течение следующих трех-четырех недель все может быть заключено... Думаю, мы заключим сделку с Китаем. Мы заключим сделки со всеми», - приводит его слова ТАСС.

Ранее глава Белого дома утверждала, что способна наложить торговые пошлины на импорт до 245% из-за активного противостояния между Штатами и Китаем. После распространения этой информации в социальных сетях Трамп прокомментировал, что это ложь. На данный момент пошлины Китая составляют 125%-ный тариф плюс 20%-ный тариф для решения кризиса с поставками запрещенных веществ.

#Китай #сша #Трамп #пошлины #торговля
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