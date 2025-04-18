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МИД РФ объяснил угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus

По мнению директора департамента европейских проблем МИД России Владислава Масленникова, Германия и ее союзники стремятся к дальнейшей конфронтации вокруг Украины.
Ян Брацкий 2025-04-18 23:29:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Угрозы властей Германии передать немецкие ракеты Taurus киевскому режиму являются элементом торга и давления Евросоюза на США для получения места за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением поделился директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Я думаю, что это элемент давления не только на нас, но и, действительно, на переговорный процесс, на американцев, это элемент торга за место за столом переговоров, к которому так одержимо стремится Европа», - сказал Масленников в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее лидер политического блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине. В интервью телеканалу ARD он заявил о необходимости согласовать данный шаг с союзниками в Европе.

Напомним, Мерц неоднократно критиковал уходящее правительство Олафа Шольца за нерешительность в вопросе оружейных поставок на Украину. Шольц отвергал любые идеи по передаче ракет ВСУ, поскольку для их наведения и пуска потребовалось бы присутствие немецких специалистов на Украине. Переступать через эту черту Олаф Шольц отказался.

Директор департамента европейских проблем МИД России еще раз напомнил позицию официальной Москвы относительно любых вооруженных контингентов других стран на территории Украины. Для Кремля это неприемлемо и будет иметь негативные последствия для НАТО, добавил Масленников.

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер высказал мнение, что поставки Киеву крылатых ракет большой дальности не изменят ход конфликта. В Германии таких ракет ограниченное количество, многие из них находятся не в боевой готовности, подчеркнул он. Переломить ситуацию могут только классические артиллерийские снаряды, уверен Паппергер.

#ракеты #Украина #сша #МИД России #ФРГ #переговоры #Taurus #мерц
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