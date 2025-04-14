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Мерц заявил о готовности Германии передать Taurus Украине с условием

Он напомнил, что некоторые страны уже поставляют Киеву крылатые ракеты, в частности Великобритания, Франция и США.
Ирина Егорова 2025-04-14 09:54:38
© Фото: IMAGO, Uwe Koch, Global Look Press

Германия готова передать Украине ракеты большой дальности Taurus, заявил вероятный будущий канцлер ФРГ, лидер консервативного «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц. Для этого необходимо, чтобы все страны-союзники ЕС были согласны, передает телеканал ARD.

«Британцы это делают, французы это делают, американцы это делают в любом случае. Поставка должна быть скоординирована, и если она скоординирована, то Германия должна участвовать», - отметил Мерц.

По его словам, Украине следовало бы «выйти из обороны и начать самой определять часть происходящего». Подобные обещания о передаче вооружения киевскому режиму авторству Мерца принадлежат не впервые. Ранее Фридрих Мерц выразил готовность не только передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, но и снять все ограничения на удары вглубь России.

Мерц неоднократно критиковал правительство Олафа Шольца за отсутствие стратегического видения в отношении Украины. Тот отверг идею отправки крылатых ракет на Украину, поскольку для этого потребовалось бы присутствие немецких специалистов в стране. Он заявил, что не намерен переступать эту черту.

#ракеты #Украина #Германия #ВСУ #Фридрих Мерц #поставки #Taurus
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