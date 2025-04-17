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Глава Rheinmetall заявил, что ракеты Taurus не переломят ситуацию на Украине

Армин Паппергер заявил, что изменить ход конфликта могут лишь классические артиллерийские снаряды.
Сергей Лебедев 2025-04-17 12:04:24
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press

Поставки киевскому режиму крылатых ракет большой дальности Taurus не изменят ход конфликта на Украине. Такое заявление в интервью газете Handelsblatt сделал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, переломить ситуацию могут лишь классические артиллерийские снаряды.

«Но в Германии их (ракет Taurus. - Прим. ред.) всего несколько сотен. Многие из них вообще не в боевой готовности. Таким образом, это ничего не изменит в ходе конфликте, не переломит ситуацию», - отметил Паппергер.

Напомним, на днях вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия готова передать Украине ракеты Taurus. При этом, по словам политика, поставки нужно обязательно скоординировать с Великобританией, Францией и США.

В разговоре со «Звездой» немецкий политолог Грегор Шпицен отметил, что есть проблемы с поставкой крылатых ракет. Они заключаются в малом количестве Taurus, их дороговизне и необходимом наличии техперсонала из Германии.

#ракеты #Украина #Германия #ВСУ #ФРГ #Фридрих Мерц #Taurus #Армин Паппергер
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