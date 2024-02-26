Шольц выступил против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставок Киеву крылатых ракет Taurus, передает новостное агентство RND.

По мнению главы государства, это может вовлечь Берлин в конфликт между Киевом и Москвой.

«Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем», - подчеркнул Шольц.

Ракеты Taurus являются аналогом британских Storm Shadow, которые ранее были переданы Украине. Дальность полета у германо-шведских ракет составляет 500 километров - в два раза больше, чем у англо-французского аналога.

Ранее сообщалось, что бундестаг отклонил резолюцию о поставке Киеву ракет Taurus. Одной из причин принятия решения назвали опасения Шольца, что ВСУ могут нанести удары вглубь по территории РФ.