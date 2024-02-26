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Шольц выступил против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus

По мнению канцлера ФРГ, поставки данного вооружения могут привести к тому, что Германия может быть втянута в конфликт.
Глеб Владовский 2024-02-26 17:23:01
© Фото: IMAGO, Arnulf Hettrich, Globallookpress

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставок Киеву крылатых ракет Taurus, передает новостное агентство RND.

По мнению главы государства, это может вовлечь Берлин в конфликт между Киевом и Москвой.

«Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может в известной мере дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем», - подчеркнул Шольц.

Ракеты Taurus являются аналогом британских Storm Shadow, которые ранее были переданы Украине. Дальность полета у германо-шведских ракет составляет 500 километров - в два раза больше, чем у англо-французского аналога.

Ранее сообщалось, что бундестаг отклонил резолюцию о поставке Киеву ракет Taurus. Одной из причин принятия решения назвали опасения Шольца, что ВСУ могут нанести удары вглубь по территории РФ.

#Киев #Германия #ФРГ #Олаф Шольц #поставки вооружения #Taurus #СВО
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